Huwelijk in mineur door aanslag in Nieuw-Zeeland, maar deze trouwers brengen mooi eerbetoon

Het moest de mooiste dag van hun leven worden, maar de aanslag in Christchurch wierp toch een schaduw over het huwelijk van Reece en Kellie Campbell uit het nabijgelegen Tauranga. “We waren aangedaan”, zeggen de Nieuw-Zeelanders in The New Zealand Herald. En dus kozen ze ervoor om een extra tussenstop in te lassen.

Reece en Kellie Campbell hadden maandenlang toegeleefd naar hun grote dag, de dag waarop ze elkaar hun jawoord zouden geven. Maar de gezonde nervositeit sloeg vrijdag om in wanhoop toen ze vernamen van de aanslag in Christchurch.

Toch besloten ze hun huwelijk te laten doorgaan op de dag na een van de zwartste dagen uit de geschiedenis van hun land. “We waren aangedaan”, zeggen ze. “En voelden ons erg verdrietig voor de mensen die geliefden verloren zijn.”

Daarom besloten ze op hun trouwdag een extra halte in te lassen. Zij nog in haar trouwkleed, hij in zijn sjiek kostuum. “We hadden bloemen van onze trouw bij ons die we aan de moskee wilden leggen om te tonen dat we iedereen steunen die het momenteel moeilijk heeft. Het is verschrikkelijk dat zoiets in Nieuw-Zeeland kan gebeuren.”