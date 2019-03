Bestuurder overleeft frontale botsing niet, twee passagiers kritiek

Hechtel-Eksel - Bij een zwaar verkeersongeval in Hechtel-Eksel is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Noord-Zuidverbinding een persoon om het leven gekomen. Twee andere inzittenden in hetzelfde voertuig liepen levensgevaarlijke verwondingen op. In de andere wagen raakten de inzittenden lichtgewond.

Een personenwagen met de drie inzittenden aan boord reed op de Noord-Zuidverbinding richting Hasselt. Bijna ter hoogte van het grondgebied van Houthalen-Helchteren gaat de N74 van twee rijvakken naar een rijbaan. De bestuurder van de auto verloor daar mogelijk de controle over het stuur, waarna de wagen door de middenberm vloog en op het rijvak voor het tegenoverliggend verkeer op een andere auto botste.

De inzittenden van het aangereden voertuig raakten lichtgewond. De Porsche waarin ze zaten, vatte vuur. De brandweer moest de drie inzittenden in het andere wrak bevrijden. Een persoon bleek al overleden. De twee anderen werden in kritieke toestand afgevoerd. De N74 was een tijdlang afgesloten zodat de politie de nodige vaststellingen kon doen.