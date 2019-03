Dader van aanslag eerste keer in rechtbank verschenen, maar spreekt niet

De man die vrijdag een terreuraanslag pleegde op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, is een eerste keer voor de rechtbank verschenen. Hij weigerde daar iets te zeggen, maar volgens lokale media leek hij wel een extremistisch gebaar te maken met zijn handen.

De 28-jarige Australiër Brenton Tarrant werd de rechtbank geboeid binnengeleid in een witte gevangenisplunje en op blote voeten. Praten deed de extreemrechtse dader van de aanslag op twee moskeeën niet, maar volgens lokale media probeerde hij met zijn handen wel een extremistisch gebaar te maken. Door de handboeien was dat echter moeilijk.

Tarrant wordt moord ten laste gelegd. Hij kan niet op borg vrijkomen en blijft in voorlopige hechtenis tot zijn zaak op 5 april bepleit wordt.

“Op dit moment wordt hij beschuldigd van één moord”, zei de rechter zodra Tarrant de rechtszaal uitgeleid was. “Maar het is niet ondenkbaar dat er nog meerdere beschuldigingen bij zullen komen.”

Politie stelt burgers gerust

Politiecommissaris Mike Bush probeerde de Nieuw-Zeelanders zaterdag gerust te stellen door te zeggen dat zijn mannen alles doen om de veiligheid te verzekeren in het land. “Ik wil iedereen garanderen dat we alles doen wat in onze macht ligt om gepast te reageren op de aanslag”, zegt Bush. “We zullen overal in Nieuw-Zeeland genoeg manschappen op straat brengen om iedereen gerust te stellen.”