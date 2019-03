Patrick ‘Patje Boem Boem’ Goots voorspelt KV Mechelen - Beerschot: “Een hartverscheurende keuze”

Hoe zou het nog zijn met ­Patrick Goots, de hardrocker-goalgetter die er in dat ene jaartje bij KV Kortrijk, 1990-’91, vijftien binnen jaste? ­Uitstekend, zo blijkt. Patje Boem Boem is intussen 52 jaar, maar is nog steeds even hardrockerig en een even vrolijke praatvaar. “Telkens Puppe mij in Kortrijk vroeg ‘Oeist met gie…?’ dacht ik: ‘allez, hoe kent die mijn broer?!”