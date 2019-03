Australische presentator vecht tegen tranen tijdens emotionele speech: “Ik ben als moslim niet eens verrast dat dit gebeurd is”

Een Australische presentator heeft een bijzonder emotionele speech gegeven over de aanslag in Nieuw-Zeeland. Waleed Aly, net als de slachtoffers van de aanslag een moslim, zegt niet geschokt te zijn. “Dat ben ik niet. Dit is wat we verwacht hadden. Bang en enorm teleurgesteld ben ik wel.”

Eigenlijk wilde hij niets zeggen over de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, zei Waleed Aly. Maar op aandringen van zijn mede-programmamakers van The Project deed de presentator het - net als vier jaar geleden, toen over de terreur van ISIS - toch. En hoe.

Aly vocht vier minuten lang tegen de tranen terwijl hij uitlegt hoe hij niet eens verbaasd of geschokt is door wat er gebeurd is. “Net zoals ik bij vorige aanslagen niet geschokt was. Bang, hulpeloos en enorm teleurgesteld ben ik wel”, zegt de man die vrijdagochtend zelf nog naar de moskee ging om te bidden. “Ik weet hoe stil, rustig en introspectief die mensen geweest moeten zijn voor ze allemaal doodgeschoten werden. Ze voelden zich even van de wereld, tot de wereld binnenkwam en hun leven afnam. En ik weet dat de mensen die dit deden goed genoeg weten hoe hulpeloos hun slachtoffers waren.”

De presentator richt een oproep tot de politieke leiders en politici in zijn land en andere landen. “Verander je toon niet nu de terreur blijkt te komen van blanke extremisten. Als je al jarenlang praat over terrorisme hard aanpakken, toon dat nu dan maar eens. We zijn één gemeenschap en alles wat mensen zeggen om ons uit elkaar te drijven en om groepen te demoniseren, heeft gevolgen. Zelfs als wij niet diegenen zijn met de vinger aan de trekker.”