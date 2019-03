Johan Boskamp begrijpt niet dat Roberto Martinez Zinho Vanheusden niet selecteerde voor Rode Duivels: “Waardeloos”

Bondscoach Roberto Martinez maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de eerste twee kwalificatieduels voor het EK 2020 – tegen Rusland (21/3) en op Cyprus (24/3). Daarbij geen Zinho Vanheusden, tot onbegrip van Johan Boskamp.

Martinez selecteerde geen nieuwkomers ondanks de vele blessures bij de nationale ploeg. Achterin is Vincent Kompany er niet bij en is het afwachten hoe fit Thomas Vermaelen is. Boskamp kon in zijn wekelijkse analyse bij Het Belang van Limburg maar niet begrijpen dat Standard-verdediger Zinho Vanheusden zijn kans niet kreeg.

“Ik wil nog iets kwijt over de Rode Duivels”, aldus de Nederlander. “Iedereen vindt het normaal dat Standard-speler Zinho Vanheusden niet bij de selectie zit. Ik vind het waardeloos. Uiteraard is de voorbereiding voor het EK U21 een argument, maar je A-ploeg is toch het belangrijkste. Vincent Kompany ontbreekt en Vanheusden is simpelweg de beste vervanger.”

Vanheusden werd door beloftentrainer John Walem dus wel geselecteerd. “We willen onze jonge kerels de beste kans geven om klaar te zijn voor de toekomst”, reageerde Martinez. “Dan gaat het niet alleen over Vanheusden, maar over vier à vijf spelers. Ze mogen nu met de beloften deelnemen aan het EK in Italië, het is al tien jaar geleden dat we er nog eens bij waren op zo’n groot toernooi. Voor hen is het een unieke kans om toernooi-ervaring op te doen. Matchen op zo’n toernooi zijn moeilijk. En het zal daarom een goede voorbereiding zijn op waarmee ze later te maken zullen krijgen met de Rode Duivels. Dat ze het maar laten zien voor ze naar de Rode Duivels komen. We menen dat sommige jongeren eerst dat pad moeten bewandelen vooraleer ze in aanmerking kunnen komen voor de Duivels.”

Martinez had eind februari al gezegd dat hij de 19-jarige huurling van Inter eerst wil laten rijpen. “Hij is zonder twijfel een speler met een grote toekomst bij de Rode Duivels. We moeten Vanheusden de tijd en de kans geven om zich verder te ontwikkelen. We mogen hem vooral niet in een moeilijke positie brengen”, klonk het toen.

“Verder ben ik ietwat verrast dat Mousa Dembélé en Yannick Carrasco er nog bij zijn”, zei Boskamp nog. “Al denk ik dat Mousa gaat starten nu Kevin De Bruyne, Axel Witsel en Marouane Fellaini ontbreken. Het geeft aan dat bondscoach Martinez het vertrouwen in dezelfde groep behoudt. Je kunt de EK-selectie van volgend jaar eigenlijk al zo invullen.”