Als Verenigd Koninkrijk geen verkiezingen houdt, vliegt het op 1 juli hoe dan ook uit de Europese Unie

De klok tikt voor het Verenigd Koninkrijk. Premier Theresa May gaat volgende week naar Brussel om uitstel te vragen voor de Brexit, maar langer dan drie maanden uitstel zal ze sowieso niet krijgen. Uit documenten die The Guardian bemachtigde, blijkt immers dat het Verenigd Koninkrijk sowieso uit de Europese Unie gezet wordt op 1 juli als het in mei geen Europese verkiezingen houdt.

Als het van het Brits parlement afhangt, stapt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart niet uit de Europese Unie. Nog niet, want de parlementsleden keurden afgelopen week de motie goed die premier Theresa May in staat stelt om in Brussel te gaan onderhandelen over uitstel van de Brexit.

Op meer dan drie maanden uitstel moeten de Britten sowieso niet rekenen, blijkt uit juridische documenten die vrijdag opgedoken zijn. Daarin staat dat het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie opgezegd werd op 1 juli als er op de voorziene datum - 26 mei - geen Europese verkiezingen gehouden zijn. Dat werd vrijdag ook meegedeeld aan ambassadeurs, zo meldt The Guardian.

De Brexit uitstellen kan zo lang als de Britten en de EU dat willen, maar dan wel alleen als de verkiezingen zoals gepland gehouden worden. Anders wordt het gevreesde ‘no deal’-scenario - het VK dat de EU verlaat zonder akkoord en dus in grote chaos - dan toch realiteit.

“Er wordt geen uitstel gegeven na 1 juli, behalve als de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden worden op de voorziene datum”, staat er te lezen.