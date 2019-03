Vrouw (27) op bromfiets overleden na frontale botsing met wagen

Brugge - Een 27-jarige vrouw is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Assebroek, een deelgemeente van Brugge. Dat gebeurde even voor 7 uur in de Odegemstraat. Het slachtoffer reed daar met haar bromfiets toen ze frontaal in botsing kwam met een wagen. Dat gebeurde ter hoogte van een wegversmalling waar de rijbaan slechts één vak breed meer is. De bestuurder van de wagen legde een positieve ademtest af, maar was niet dronken.

De klap was enorm, want ook de wagen liep heel wat schade op. De jonge vrouw belandde op de rijbaan en was wellicht op slag dood. De hulpdiensten werden verwittigd en probeerden nog om haar te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden na te gaan. Uit zijn eerst bevindingen bleek dat de bromfietsster voorrang had. De 30-jarige bestuurder van de wagen reed wellicht wat te snel en had gedronken. “Er was sprake van alcoholintoxicatie, maar hij was niet in staat van dronkenschap”, klinkt het bij het parket.

Ook het slachtoffer zelf reed mogelijk iets sneller dan in de zone 30 was toegelaten. Wellicht merkte de bestuurder van de wagen haar gewoon niet op, want er was wel degelijk genoeg plaats om elkaar zonder problemen te kruisen.