Radja Nainggolan is “half gestopt” met roken en haalt nog eens uit naar Roma: “Ik had daar een wereldoorlog kunnen ontketenen”

Hoe zou het nog zijn met Radja Nainggolan? ‘Il Ninja’ is bezig aan een wisselvallig seizoen bij Inter, maar er is beterschap op komst. Althans, dat zegt hij zelf in gesprek met Gilles De Bilde voor Eleven Sports. “Ik ben half gestopt met roken”, aldus de middenvelder, die ook nog eens stevig uithaalde naar ex-club AS Roma.

Vier doelpunten en drie assists, dat is momenteel de balans in cijfers van het eerste seizoen van Nainggolan in Milaan. Omdat Nicolo Zaniolo (die als pasmunt gebruikt werd in de transfer van onze landgenoot) schittert voor AS Roma, kwam er wel eens kritiek. Inter zou zich laten ringeloren hebben door de Romeinen veel geld te betalen (38 miljoen euro) voor een speler op de terugweg.

Nainggolan sukkelt momenteel met een blessure (een spierscheur in de kuit), maar herpakte zich begin dit jaar met een ‘pact’. “Voor mijn dertigste hechtte ik dan ook weinig belang aan mijn houding naast het veld. Maar ik ­besef nu dat dit op mijn leeftijd niet meer kan. Samen met de club hebben we beslist om een gedetailleerd pad uit te stippelen, want ik weet dat ik iets verkeerd heb gedaan.”

"Ik ben half gestopt met roken."

Vier kilogram was Nainggolan toen al kwijt en bij Eleven Sports ging hij dieper in op die beloften aan zijn club. “Het gaat over gezond eten bijvoorbeeld”, aldus ‘Il Ninja’. “Dat ze daar meer controle over hebben. Ik ben vermagerd, voel me goed en zit daardoor goed in mijn vel. Er is mij gezegd geweest om een beetje gezonder te leven. Het lag misschien ook aan de basis van mijn blessures. Roken? Dat ook. Ik ben nu half gestopt. Het is niet gemakkelijk, maar het lukt wel.”

“Wereldoorlog”

Nainggolan kwam ook terug op zijn vertrek bij Roma, toch lange tijd de club van zijn hart. “Ik had het er moeilijk mee”, geeft hij toe. “Daarom had ik misschien ook die aanpassingsproblemen hier want dat spookte toch wel door mijn hoofd. Uiteindelijk kan je er niets aan veranderen, maar ik had er in het begin wel last mee. Het was nieuw, jaren in één ploeg en dan ineens naar een ander. Allemaal goeie jongens hé, maar het is toch anders.”

Waarom moest hij dan vertrekken? “Ik had een klein meningsverschil met de directeur (Monchi, die intussen opstapte, red.)”, aldus Nainggolan. “Hij heeft zich niet professioneel gedragen tegenover mij. Ik heb zeker ook fouten gemaakt. Maar als je van man tot man tegen mij zegt dat je mij wil verkopen, oké. Maar hij heeft mij bij andere ploegen aangeboden, wilde mij naar Turkije krijgen. Zonder dat ik er iets van wist. Dat was heel vervelend voor mij. Als ik daar was gebleven met mijn persoonlijkheid… Ik had waarschijnlijk elke dag een wereldoorlog gevoerd (lacht).”

Engeltjes

Stevige woorden van Nainggolan, die ook nog iets wilde zeggen over zijn periode bij de Rode Duivels. “Het enige verschil tussen mij en andere spelers? Ik heb een opvallende tattoo in mijn nek. Je moet niet denken dat andere spelers niet gaan feesten hé. Die zijn er elke keer bij als ik er ben, maar dan spreken ze alleen maar over mij. De rest zien ze niet staan.”

“De mensen denken dat het allemaal engeltjes zijn. Dat die niet feesten of drinken. Dat hoort erbij. We gaan met twintig man iets drinken, maar ik ben dan de enige die is weggeweest. In België geloven ze wat ze lezen. De mensen beseffen dat niet”, aldus Nainggolan.