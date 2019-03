Vader opgepakt voor doodsteken van dochter (8) in ziekenhuis

Een 41-jarige Nederlander is opgepakt door de politie in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht zijn dochter van 8 te hebben neergestoken in het ziekenhuis. Door die steekwonden kwam ze om het leven, meldt de politie in De Telegraaf.

De man was eerder al in het Maasstad-ziekenhuis geweest, aldus de politie, maar hij was daar samen met zijn dochter vertrokken. Daardoor gingen de alarmbellen af bij de jeugdbescherming, die zich ernstig zorgen maakte over het welzijn van het 8-jarige meisje.

Rond 21.30 uur meldde de vader zich weer in het ziekenhuis. Zijn dochter lag daar, zei hij, waarop de politie het zwaargewonde meisje vond met steekwonden. Er werd nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat hielp niet. Ook een spoedoperatie kwam te laat om haar leven nog te redden.

Volgens de politie heerst op dit moment nog veel onduidelijkheid in de zaak. In de woning van de man en in het ziekenhuis wordt een onderzoek gehouden, de man zit ondertussen vast voor verhoor.