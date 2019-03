Slachtoffers krijgen gezicht: “Mijn dappere soldaat was pas 14 geworden.”

“Ik heb mijn dappere kleine soldaat verloren. Hij was pas 14 jaar geworden.” In tranen vertelt John Milne hoe hij zijn zoon Sayyad Milne verloor bij de schietpartij in Christchurch. De jongen is slechts één van de mogelijk vijf kinderen die omkwamen in het bloedbad. “Sayyad was een gewone, typische jongen met dromen van een internationale voetbalcarrière.”

“Ik herinner me hem als mijn baby die ik bijna verloor bij zijn geboorte. Zijn hele leven is een strijd geweest. Hij is onheus behandeld, maar hij heeft dat overstegen. Hij is dapper. Een dappere kleine soldaat. Het is zo hard om hem te zien liggen, neergeschoten door iemand die om niets of niemand geeft.”

John Milne laat zijn tranen de vrije loop wanneer hij vertelt over zijn zoon Sayyad. Zijn dood is nog niet officieel bevestigd, maar voor John bestaat er geen twijfel. “Hij is gezien. Liggend op de vloer van de moskee. Bloedend”, zegt hij aan de NZ Herald. “De tranen helpen om mezelf niet helemaal te verliezen.”

Sayyad zat in het derde middelbaar van de Cashmere High School in Christchurch. Elke vrijdag ging hij met zijn moeder Noraini en vrienden naar de Al Noor-moskee. Noraini wist de moskee te ontvluchten, maar voor Sayyad draaide het anders uit. De halfzus van Sayyad beschrijft hem als sportieve tiener die droomde van een internationale voetbalcarrière als doelman. Een gewone, typische Kiwi-kid.

Sayyad is slechts één van de jonge slachtoffers. Ook voor de vermiste Mucad Ibrahim (3) wordt het ergste gevreesd. De jongen zou de moskee ontvlucht hebben toen zijn vader werd neergeschoten en veinsde dat hij dood was. Sindsdien ontbreekt elk spoor van Mucad. Ook het vierjarige jongetje Abdullahi Dirie zou zijn omgekomen.

De autoriteiten van Nieuw-Zeeland hebben bevestigd dat er 49 doden zijn gevallen, maar namen gaven ze nog niet vrij. Het Rode Kruis heeft intussen een lijst gepubliceerd met alle vermisten.

Toch stromen de verhalen van slachtoffers ondertussen binnen. Over de 71-jarige Haji-Daoud Nabi bijvoorbeeld, die zich volgens zijn zoon opwierp als menselijk schild om anderen te beschermen. “Hij was een nederige man die veel mensen heeft geholpen”, zegt Omar Nabi. Daoud ontvluchtte Afghanistan in de jaren tachtig en hielp sindsdien vluchtelingen in Nieuw-Zeeland.

Gruwel van Syrië ontvlucht

Schrijnend is ook het verhaal van Khaled Mustafa, een Syrische vluchteling die gehoopt had om in Nieuw-Zeeland een nieuw leven op te bouwen, na de gruwel in zijn thuisland. Hij en zijn familie arriveerden pas enkele maanden geleden in Nieuw-Zeeland. Mustafa raakte dodelijk getroffen. Zijn ene zoon Hamza (16) is vermist, de andere Zaid (13) ligt nog in het ziekenhuis na een operatie van zes uur. De jongens gaan naar dezelfde school als Sayyad.

Volgens de woordvoerder van een Syrische organisatie in Nieuw-Zeeland zijn de echtgenote en dochter van Mustafa in totale shock. “De familie heeft gruwelijkheden in Syrië overleefd en kwam naar hier op zoek naar een veilige haven”, zegt Ali Akil aan de lokale krant Stuff. “Enkel en alleen om op zo’n vreselijke manier om het leven te komen.”

De familie van Mustafa is slechts één van de drie vluchtelingenfamilies die getroffen zijn door de schietpartij. Eerste minister Jacinda Ardern bezocht zaterdag nog een vluchtelingencentrum in Christchurch om hen en bij uitbreiding de hele moslimgemeenschap een hart onder de riem te steken.