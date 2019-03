Donald Trump ziet blank extremisme niet als gevaar: “Het is maar een kleine groep mensen met problemen”

Een wereldwijd gevaar wil Donald Trump blank extremisme niet noemen. De Amerikaanse president geeft na de aanslag in Nieuw-Zeeland zelfs te kennen dat hij het helemaal niet zo’n probleem vindt. “Het gaat om een kleine groep mensen met ernstige problemen”, zei hij vrijdag.

In het manifest waarin Brenton Tarrant zijn terreurdaad in twee moskeeën in Christchurch verklaart, heeft de schutter het over zijn wraak op “indringers”. Hij doelt op moslims en allochtonen in het algemeen die, aldus Tarrant, zijn land proberen in te nemen. Dat wou hij niet laten gebeuren, dus richtte hij een bloedbad aan.

Een opvallende naam die genoemd wordt in het manifest is die van Donald Trump. De Amerikaanse president wordt erin weggezet als “het symbool van de vernieuwde blanke identiteit”. Trump werd er vrijdag mee geconfronteerd door een journalist in het Witte Huis en zei het manifest niet gezien te hebben. “Ik heb het niet gezien”, zei hij tot driemaal toe. “Maar ik vind het een vreselijke gebeurtenis. Een gruwelijk ding en een vreselijke daad.”

Gevraagd naar het groeiende wereldwijde gevaar van blanke extremisten, zei Trump er niet echt van wakker te liggen. “Ik denk dat het om een kleine groep mensen gaat met heel, heel ernstige problemen. Als je kijkt naar wat er gebeurd is in Nieuw-Zeeland, is dat misschien wel het geval. Ik weet er nog niet genoeg over. Maar het is alleszins vreselijk.”