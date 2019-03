Zorgkundige mag binnenkort meer zorgen toedienen aan patiënt

Zorgkundigen zullen straks bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt, zoals het toedienen van oogdruppels of het meten van de suikerspiegel of de bloeddruk. Dat heeft ontslagnemend minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) beslist. Via een vorming van 150 uur worden zorgkundigen opgeleid voor die nieuwe handelingen.

Er zijn momenteel 127.513 zorgkundigen actief in België. Ze zijn aan het werk bij patiënten thuis, in rusthuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Vandaag mogen ze 18 taken uitvoeren na delegatie door een verpleegkundige. Het gaat bijvoorbeeld over de hygiënische verzorging van patiënten, het meten van de polsslag en de lichaamstemperatuur en preventieve maatregelen om infecties of doorligwonden te voorkomen.

Op het terrein bestaat al langer de vraag om het takenpakket uit te breiden, en daar geeft minister De Block nu gevolg aan. Zorgkundigen zullen straks vijf bijkomende handelingen mogen uitvoeren. “Zorgkundigen krijgen zo meer verantwoordelijkheid, en verpleegkundigen krijgen tijd vrij om hun meer gespecialiseerde kennis en kunde in te zetten voor de patiënt. Op die manier kunnen we onze zorgende handen inzetten waar ze het meest nodig zijn”, aldus de minister.

De hervorming moet ook helpen om het beroep van zorgkundige, dat in Vlaanderen op de lijst van knelpuntberoepen staat, aantrekkelijker te maken.

150 uur vorming

Om de nieuwe handelingen te mogen uitvoeren, zullen zorgkundigen 150 uur vorming moeten volgen. Maximaal de helft van de bijkomende uren zal gebeuren via een praktijkstage. “Op die manier garanderen we de veiligheid en de kwaliteit van de zorg aan de patiënt”, zegt minister De Block.

Het is aan de deelstaten om de basisopleiding tot zorgkundige aan te passen vanaf 1 september 2019, zodat alle zorgkundigen die in de toekomst afstuderen over de juiste competenties beschikken. Wie al als zorgkundige aan de slag is, zal een bijkomende opleiding kunnen volgen.

Het Koninklijk Besluit dat het takenpakket van de zorgkundige uitbreidt, verschijnt op 18 maart 2019 in het Belgisch Staatsblad.