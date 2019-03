Rellen in Parijs: “extreem gewelddadige relschoppers” richten vernielingen aan, brandweer redt vrouw en baby uit aangestoken brand

Een manifestatie van de ‘gele hesjes’ in Parijs is zaterdag zwaar uit de hand gelopen. “Extreem gewelddadige relschoppers” hebben al heel wat vernielingen aangericht in de Franse hoofdstad. Ze hebben ook brand gesticht in een gebouw, waar elf gewonden gevallen zijn.

Foto: AFP

Op de Champs Elysées probeerden de manifestanten een vrachtwagen van de gendarmerie aan te vallen, terwijl anderen barricades opwierpen. Er waren ook plunderingen in handelszaken en restaurants, zoals in het bekende Le Fouquet’s. Het terras en de vitrines werden vernield, binnenin werden ook vernielingen aangericht. “Maar niemand is gewond, dat is het belangrijkste”, getuigt de eigenaar op Facebook.

Op de place de l’Etoile gooiden betogers, velen in het zwart uitgedost en met een kap over het hoofd, stenen naar de ordediensten. De politie zette in de Lichtstad traangas en het waterkanon in. Er werden al meer dan 30 mensen opgepakt.

Grote brand

Foto: AFP

De relschoppers hebben ook brand gesticht in een gebouw aan de boulevard Roosevelt nabij de Champs-Elysées, waar een bank is gevestigd. Daar zijn zaterdag minstens elf mensen gewond geraakt.

De brandweer heeft een vrouw en haar baby gered die geblokkeerd zaten op de tweede verdieping. Het vuur was op de gelijkvloerse verdieping uitgebroken en was even voor 14.00 uur overmeesterd.

Volgens een voorlopige balans zijn bij de vrijwillig aangestoken brand in de marge van het gewelddadig protest van de “gele hesjes” elf mensen lichtgewond geraakt. Het betreft onder andere ook twee politieagenten.

8.000 ‘gele hesjes’

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zijn er 8.000 ‘gele hesjes’ aanwezig en gedragen 1.500 daarvan zich “ultra gewelddadig”.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AFP