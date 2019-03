Twee mensen op straat neergeschoten in Amstelveen, mogelijk explosieven achtergelaten

Bij een schietpartij in Westwijk in Amstelveen zijn zaterdag rond 12 uur twee mensen lichtgewond geraakt. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie. Volgens getuigen zou er op klaarlichte dag geschoten zijn met automatische wapens, maar daar kan de politie nog niets over zeggen. Nog volgens getuigen gaat het om een vader en zijn dochter.

Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De schietpartij vond plaats aan De Grote Wielen in Westwijk. De omgeving is ruim afgezet. Er liggen mogelijk ook explosieven, de ontmijningsdienst onderzoekt dit.

De politie weet nog niet of er sprake is van een liquidatie. De woordvoerster kan ook nog niet bevestigen dat er is geschoten met automatische wapens, zoals getuigen vertelden.