Meer dan 48 uur FIFA spelen? Deze kerel deed het en het leverde hem nog een record op ook: “Het duurde zes maanden om dit te plannen”

We hebben het bijna allemaal al wel eens gedaan: uren aan een stuk FIFA gespeeld. Maar er bestaat ook een waanzinnig wereldrecord van. Dat is in handen van Christopher Cook, een Engelse fan van Arsenal. In een recent interview onthulde hij hoe zijn Guinness World Record tot stand kwam.

Cook deed zijn succesvolle recordpoging in november 2014. Hij speelde toen liefst 48 uur, 49 minuten en 41 seconden op het populaire voetbalspel. Daarmee deed hij bijna drie kwartier beter dan de Canadezen Jordan Bloeman en Scott Francis Winder. Een opluchting na zes maanden voorbereiden van zijn gek idee, waarvan de opbrengst naar een goed doel ging.

“In alle eerlijkheid, die tijd was het minst lastigste van allemaal”, zegt hij in gesprek met Sportbible. “Mensen denken dat het gewoon zitten en spelen is, maar het is ingewikkelder dan dat. De regels van Guinness zijn erg strikt. Zo moest ik een team samenstellen dat mij bijstond. Je had bijvoorbeeld altijd iemand nodig die op je let en die kon dat maar voor vier uur doen. Deze mensen waren daarnaast vrijwilligers en je mocht ze niet kennen, plus ze moesten kennis van het spel hebben.”

“Zij zijn eigenlijk de enige reden dat ik niet nog langer heb gespeeld”, aldus Cook. “Ik wilde niet nog meer van hun tijd afnemen. Ze waren al zo vriendelijk om mij drie dagen van hun leven te geven. Ik was ook op een punt gekomen waar mijn handen na elke wedstrijd in ijs moesten gestoken worden. Maar uiteindelijk was ik wel zo’n 74 uur wakker.”