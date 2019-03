Werd ‘bunga bunga’-model vergiftigd? Onderzoek geopend naar mysterieus overlijden

De Italiaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de dood van Imane Fadil. Het 33-jarige model overleed op 1 maart, een maand nadat ze met hevige buikpijn opgenomen werd in het ziekenhuis. Het model, dat een frequente gast was op de ‘bunga bunga’-feestjes van Silvio Berlusconi en nog tegen hem getuigde, zei tegen vrienden en haar advocaat dat ze vergiftigd was.

Foto: EPA-EFE

In februari werd Imane Fadil opgenomen in een ziekenhuis in Milaan met hevige buikpijn. Ze zou er een maand liggen en vertelde in die periode aan vrienden en haar advocaat dat ze het gevoel had dat ze vergiftigd was.

Het 33-jarige model was een graag geziene gast op de ‘bunga bunga’-feestjes van de gewezen Italiaanse premier Silvio Berlusconi. In de rechtszaak tegen het gewezen staatshoofd in 2012 - hij werd ervan beschuldigd dat hij een minderjarige prostituee betaald had voor seks - vertelde ze in de rechtbank over de feesten, waarop danseressen verkleed als nonnen gretig uit de kleren gingen. De jongste tijd was Fadil een boek aan het schrijven over die periode.

Volgens openbaar aanklager Francesco Greco zijn er enkele dingen die niet kloppen in het medisch dossier van Fadil. Daarom besloot het Italiaanse parket een onderzoek te openen naar haar mysterieuze dood. “De dokters hebben nog altijd niet met zekerheid gevonden waar ze aan overleden kan zijn”, aldus Greco.