Grote zorgen om dakloze man in Luik: “Hij wil zich niet laten helpen, we kunnen niets doen”

In Luik is ophef ontstaan rond Michel, de bekendste dakloze van de stad. De 47-jarige man is er fysiek erg slecht aan toe, maar weigert zich te laten behandelen. Vrijdag werd hij opnieuw naar het ziekenhuis gebracht en hij vertrok er voor dat van de dokters mocht. “We kunnen niets doen”, zegt burgemeester Willy Demeyer bij Sudpresse.

Het geval van de 47-jarige Michel is geen uitzondering in Luik, zegt burgemeester Willy Demeyer. “We kennen hem goed, zowel bij de stadsdiensten, Justitie als bij de medische diensten is hij bekend. Drie of vier andere mensen zijn in dezelfde situatie als hij: gedesintegreerd, polytoxicomaan (meerdere soorten van drugs nemend, nvdr) en in een rolstoel. Het is erg zwaar, we weten niet hoe we die mensen kunnen helpen.”

Hoewel het erg slecht gaat met Michel - hij heeft etterende beenwonden en incontinentie - weigert hij zich te laten helpen. Hij is sinds 1997 al bijzonder veel meegenomen door de politie, maar naar het ziekenhuis gaan wil hij niet. Het voorbije jaar gaf hij wel vier keer toe, maar telkens verliet hij het ziekenhuis voor de dokters hem daar de toestemming voor gaven. Dat gebeurde vrijdag opnieuw.

“Maar we kunnen hem niet dwingen om te blijven”, zegt Demeyer. “Daarvoor moet aan bepaalde factoren voldaan worden, en dat is bij Michel niet het geval.” Hij pleit er daarom voor om de wetgeving aan te passen en het mogelijk te maken dat de man gedwongen wordt om zich te laten helpen.