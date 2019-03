Guy D’haeseleer trekt Vlaams Belang-lijst voor Vlaams Parlement

Ninove - In Gent heeft het Vlaams Belang zaterdag zijn volledige lijsten voorgesteld voor de verkiezingen van 26 mei. Voor het Vlaams Parlement trekt Guy D’haeseleer de lijst, voor de kamer is Barbara Pas de lijsttrekker. “We willen heel wat kiezers recupereren. De N-VA heeft er niet veel van gebakken”, zegt D’haeseleer

Het Vlaams Belang zit volgens de peilingen in een goede flow en kon daarom heel wat nieuwe en jonge mensen aantrekken, zegt Olaf Evrard, regiovoorzitter van Gent-Eeklo.”Het succes van de provincie- en gemeenteraardsverkiezingen in oktober heeft ervoor gezorgd dat er heel wat nieuwe en jonge leden zijn bijgekomen. Guy D’haeseleer uit Ninove trekt de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. “We willen heel wat kiezers recupereren en de Vlaamse flank beschermen. Heel wat van onze kiezers hebben in 2014 hun eieren in het mandje van de N-VA gelegd, maar hebben nu gezien dat die er niet veel van heeft gebakken. De N-VA is door de mand gevallen, er komt zelfs geen grondwetsherziening. De N-VA is een traditionele partij geworden. We stonden al sterk in het Waasland en de Denderstreek, ik hoop dat nu ook Gent volgt.”

Voor de kamer trekt Barbara Pas uit Dendermonde de lijst. Ortwin Depoortere verhuist van het Vlaams Parlement naar de Kamer en staat op de tweede plaats. “Ik ben ervan overtuigd dat het goed zit”, meent Pas. “Ortwin heeft ervaring opgedaan in het Vlaams Parlement en is nu klaar voor de Kamer. We hopen op 26 mei op een mooie overwinning.”