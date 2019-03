Twee oud-chiroleiders overleden na zware frontale crash: “Nog geprobeerd te helpen, maar ze reageerden niet meer”

Hechtel-Eksel -

Vrijdagnacht is in Hechtel op de Noord-Zuidverbinding (N74), vlakbij de Grote Baan, een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een Mazda die uit de richting van Hechtel-Eksel kwam reed over de middenberm en frontaal in op een Porsche. In de Mazda zaten drie Tongenaren. “De bestuurder overleed ter plaatse, een andere passagier is later in het ziekenhuis overleden”, zegt burgemeester Patrick Dewael (Tongeren.nu).