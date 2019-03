Dag op dag 50 jaar geleden stierf een talentrijke voetballer een mysterieuze dood op een massagetafel: “Hij werd vermoord”

Zaterdag spelen SPAL en AS Roma tegen elkaar in de Serie A. Normaal gezien een eitje voor de Romeinse ploeg, maar 16 maart is een speciale dag in de geschiedenis van de Lupi. Dag op dag 50 jaar geleden stierf Giuliano Taccola op amper 25-jarige leeftijd op een massagetafel. Tot op de dag van vandaag is zijn overlijden nog steeds een mysterie. Al is er één hardnekkige theorie...