Aanslagen Christchurch: PS vraagt vergadering met veiligheidsdiensten en betrokken ministers

Brussel - PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej heeft Kamervoorzitter Siegfried Bracke in een brief gevraagd, zo snel mogelijk een bijeenkomst te organiseren van de comités P (politiediensten) en I (inlichtingendiensten). Hij wil dat het parlement met hen en de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken samenkomt om een status quaestionis op te maken van de extreemrechtse dreiging in België. Hij deed dit de dag na de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij 49 mensen door een extreem-rechtse terrorist werden gedood.

“Voorgaande rapporten maakten melding van een stijging van die dreiging (en) we moeten dit risico opnieuw evalueren na wat in Nieuw-Zeeland is gebeurd”, zei Laaouej zaterdag aan het agentschap Belga. “Dat heeft niet tot doel, paniek te zaaien onder de bevolking, wel om een besmettingseffect te voorkomen”. Laaouej uitte zich in het bijzonder bezorgd dat de dader van Christchurch (17 minuten lang) zijn daden filmde en live op Facebook uitzond, een film die inmiddels viraal op sociale media is gegaan.

Laaouej, burgemeester van Koekelberg, heeft van de korpschef van de politiezone West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem eb Koekelberg) de verzekering gekregen dat de zone in staat van verhoogde waakzaamheid is gebracht, onder meer door meer politiepatrouilles in de buurt van, in het bijzonder, moskeeën.

