Affaire-Kucam: humanitair visum van 22 Syriërs vervallen

Van 22 Syriërs die via Melikan Kucam een visum hebben gekregen, is dat visum al verlopen zonder dat ze asiel hebben gevraagd. Waar zijn zij?

Van 28 Syriërs die via het kabinet van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) een humanitair visum hebben gekregen om legaal naar ons land te komen, is dat visum verlopen zonder dat ze asiel hebben aangevraagd. 22 van hen stonden op een “lijst Melikan”. Dat schrijft de nieuwswebsite Apache (net als Het Laatste Nieuws en De Morgen) en heeft ook de redactie van De Standaard vernomen.

Vier andere Syriërs die hun visum hebben laten verlopen, zouden via de Syrische priester Thomas Dibo Habbabé zijn gekomen. Nog twee anderen zouden ook geen geldig visum meer hebben.

Of dit betekent dat deze mensen totaal van de radar verdwenen zijn, is niet duidelijk. Ze zijn alleszins niet bij de asieldienst bekend.

Bij de voorstelling van haar administratief onderzoek naar het beleid rond humanitaire visa van haar voorganger, zei huidig minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) donderdag in de Kamer dat 121 Syriërs met een visum van de radar verdwenen zijn. De Block zag geen reden om aan te nemen dat ze niet naar België zijn gekomen – “maar dat weten we dus niet zeker”. Mogelijk zijn ze doorgereisd.

De nieuwe informatie bevestigt hoe weinig controle het kabinet-Francken uitvoerde op het profiel van de mensen die Melikan Kucam op lijstjes zette – waren ze allemaal wel zo kwetsbaar en hadden ze allemaal bescherming nodig? – en hoezeer het aan een goede opvolging ontbrak. “Het systeem-Francken is gaandeweg ontspoord”, zei De Block daarover.

In de bloemetjes gezet

Francken verdedigde zich de voorbije weken door te zeggen dat de beschermelingen van Kucam nog tijd hebben om asiel aan te vragen. Een humanitair visum is één jaar geldig. Maar de eerste Syriërs die door Kucam werden geholpen, kwamen al in het voorjaar van 2018 naar ons land, voor het Assyrisch nieuwjaar op 1 april. Toen werd de kabinetsmedewerkster van Francken die over de humanitaire visa ging, op een Assyrisch nieuwjaarsfeest in Mechelen uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Volgens het onderzoek van De Block zijn 107 Syriërs die via Melikan Kucam een visum hebben gekregen van de radar verdwenen, een pak meer dan bij andere tussenpersonen. Het is mogelijk dat zij nog asiel aanvragen, zoals Francken zegt, maar het is ook mogelijk dat ze dat niet doen en dat ook hun visum zal vervallen.

Groen wil dat Francken een tweede keer naar de Kamer komt om uitleg te geven.