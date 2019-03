ANALYSE. KV Mechelen verdiend kampioen in 1B, maar de vrees blijft

KV Mechelen zit na één jaar terug in 1 B. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, pas in de 87ste minuut schoot de ingevallen Clément Tainmont in het ongemeen spannende en begeesterende finale duel tegen Beerschot Wilrijk Malinwa naar de titel. Arm Beerschot Wilrijk. Vorig seizoen miste paars-wit op Cercle Brugge ook pas in de slotminuut de promotie. KV Mechelen terug in eerste klasse. Maar voor hoelang? Het is bibberend wachten op uitspraken in het matchfixing-luik van de zaak Propere Handen.