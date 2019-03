Verschrikkelijke beelden tonen ravage na aardverschuiving in China die twee levens eiste

In China zijn vrijdag bij een aardverschuiving twee doden gevallen. Zeventien anderen raakten vermist. Meerdere huizen in de Noord-Chinese stad Linfen stortten in. Ruim 600 reddingswerkers kwamen in actie, maar door de moeilijke ligging kon er geen zware apparatuur gebruikt worden. Tot nu toe konden ze wel al dertien mensen redden van onder het puin.