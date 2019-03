Ex-voorzitter KV Mechelen maakt zich geen zorgen over mogelijke degradatie: “Ik ben er vrij gerust in”

Mechelen - Johan Timmermans zette in november een stap opzij als voorzitter van KV Mechelen in het kader van het onderzoek naar mogelijke wedstrijdvervalsing. Hij woonde zaterdag uiteraard wel de beslissende titelmatch bij tegen Beerschot Wilrijk.

“Na de 1-0 en met een man meer dacht ik dat het misschien binnen was. Na de gelijkmaker op penalty hadden we het moeilijk, je zag dat het woog op de ploeg. Maar met het publiek achter ons en de kwaliteiten die deze ploeg heeft, konden we toch onze slag thuis halen. De laatste twee minuten waren wel zenuwslopend”, deed hij het verhaal van de wedstrijd.

Hoewel Mechelen nu (sportief) gepromoveerd is, hangt de club nog een mogelijke veroordeling in het dossier Propere Handen boven het hoofd. Toch zegt Timmermans er “gerust” in te zijn. “Ik heb met heel veel mensen gesproken en kan mij echt niet inbeelden wat er dit seizoen of eind vorig seizoen zou verkeerd zijn gelopen. Ik ben er vrij gerust in. We zullen zien wat er wordt beslist, maar ik maak mij niet te veel zorgen. We moeten genieten van dit moment en ons geen zorgen maken. Volgend jaar spelen we in 1A.”

Vanuit Beerschot Wilrijk werd deze week gesuggereerd dat Mechelen zeker zal worden veroordeeld en dus zal degraderen, maar dat wuift Timmermans weg. “Ik denk dat dergelijke taal vooral bedoeld was om KV Mechelen te destabiliseren voor de wedstrijd van vandaag”, zegt hij. “Ik blijf er heel rustig bij.”

Wouter Vrancken: “Wij zijn verdiende kampioen”

“Kijk naar alle mogelijke cijfers in de competitie en dan kan er maar één conclusie zijn. Dat is dat wij de verdiende kampioen zijn. Er kan geen discussie zijn”, vertelde KV Mechelen-trainer Wouter Vrancken na de hardbevochten 2-1 zege die Malinwa de titel opleverde. “Het is nog eens extra mooi dat we het na zo’n thriller kunnen afmaken.”

Voor Vrancken is het de titel van de hele club. “Iedereen binnen KV Mechelen heeft zijn aandeel. De spelers, de staf, de supporters. We waren verenigd en dan is het heel mooi dat je het kan halen. We hebben een heel jaar afgezien, tegen vanalles moeten opboksen. Niet alleen op het veld, maar ook ernaast. KV staat er weer na een jaar (in 1B), zo simpel is het.”

Stijn Vreven: “Ik vind dat KV Mechelen deze match niet verdiende te winnen”

Stijn Vreven is er niet in geslaagd Beerschot Wilrijk naar 1A te loodsen. “Als je wint, is dat nooit onverdiend. Maar ik vind wel dat KV Mechelen deze match niet verdiende te winnen”, vertelde hij na afloop.

“Op de eerste minuten na hadden we de volledige controle in de eerste helft. Wij hadden de bal, zij zetten amper druk naar voor en speelden heel afwachtend. Dan pakken we die ongelofelijk domme rode kaart, wat uiteraard heel veel veranderde. Ook na de vroege achterstand in de tweede helft raakten we nooit in paniek. We gaven weinig kansen weg en maakten ook een goal. Maar dan moet je het natuurlijk over de streep trekken. Het is heel zuur dat een zondagstrap door de benen de match beslist. Nogmaals, een kampioen ben je nooit onverdiend maar wij verdienen niet om vandaag te verliezen.”

Foto: Isosport

De vroege rode kaart van Marius Noubissi noemt Vreven “een jeugdzonde”. “Ik ga die jongen nu geen verwijten maken. We hebben al heel veel aan Marius gehad. Maar wij betalen het wel cash.” Vorig seizoen greep Beerschot Wilrijk ook al nipt naast de promotie na verlies tegen Cercle Brugge. “Het is heel zwaar, zeker voor de jongens die het voor de tweede keer meemaken. Maar goed, dat is topsport. Het is de wet van de jungle. Als je het niet over de streep trekt, laat je een kans voor de tegenstander en die heeft Mechelen gegrepen. Dus moeten we wat dat betreft ook naar onszelf kijken.”

Dat Beerschot Wilrijk mogelijk toch naar 1A kan promoveren als Mechelen wordt veroordeeld in het matchfixingdossier, houdt Vreven vandaag niet bezig. “We hebben gevochten voor het kampioenschap en wilden de klus op die manier klaren. We waren er heel kort bij, we hebben onze voet naast Mechelen gezet, maar het resultaat valt tegen. Over de uitspraken van onze eigenaar ga ik niets zeggen. Ik ben de coach, ben bezig met het sportieve. Over iets waar ik geen grip op heb, doe ik geen uitspraken.” .