Wim Delvoye verhuist beeldenpark naar Iran: “Ik heb geen probleem met de sharia, dat is heel duidelijke wetgeving”

Kunstenaar Wim Delvoye heeft het helemaal gehad met België. “Ik woon al enkele jaren in Brighton. Als ik door de Brexit voor de keuze word gesteld, wil ik liever Brit zijn”, zegt hij in De Morgen. Zijn ‘retrospectieve’ in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten noemt hij in de krant zijn “afscheid”. Nog een laatste keer wil hij alle heilige huisjes slopen: “Ik heb geen probleem met de sharia. Dat is heel duidelijke wetgeving die respect heeft voor eigendom en voor handel.”

Net als zijn werk is de figuur Wim Delvoye polariserend. In een interview met De Morgen haalt hij nogmaals uit naar het Agentschap voor Natuur en Bos en het verzamelde Belgische staatsapparaat. Enkele weken geleden werd de kunstenaar en zijn NV beboet, respectievelijk 55.000 en 49.500 euro, voor een reeks bouw- en milieuovertredingen in en rond zijn kasteel in Melle. “Pure maffia”, zei hij toen.

Een beeld van een varken, bekleed in Perzische tapijten. Binnenkort te zien in de grote Rubenszaal in het KMSKB. Foto: if

Eén van die overtredingen was het storten van een betonnen plaat. Delvoye verklaart dat het de bedoeling was om daar een kunstwerk op te zetten: “Een mooi kunstwerk, om de gemoederen te bedaren.”

“In Sjanghai betalen ze me een smak geld om mijn kunstwerk te mogen zetten (...). Hier moet ik een boete betalen omdat ik in mijn eigen tuin in Melle een zelfde beeld wil zetten. Maar serieus, dat begrijpt toch niemand.”

Overal schijnt beter dan België volgens Delvoye. “Ik vind Rusland een fantastisch land. De leider van Rusland is iemand met een visie, hij heeft zijn land enorm vooruitgeholpen. President Poetin wordt enorm gedragen door zijn bevolking, bij de laatste verkiezing haalde hij meer dan 75 procent.”

In China was het naar eigen zeggen “heel plezant” tot aan de olympische spelen en ook in Iran kan Delvoye aarden. Hij verhuist binnenkort zijn beeldenpark naar Kashan in Iran. “Er zijn een aantal dingen die daar niet mogen. Maar die zijn heel duidelijk. Ten eerste: ik ben geen vrouw, dat is al een voordeel. Ik drink ook geen alcohol, dus dat is makkelijk. Verder heb ik geen probleem met de sharia. Dat is heel duidelijke wetgeving die respect heeft voor eigendom en voor handel. Dat respect ontbreekt hier (in België nvdr.) volledig.”