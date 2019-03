Dante Vanzeir reageert na gele kaart: “Ik wou Mechelen-fans niet provoceren, maar Dries eren”

Beerschot-aanvaller Dante Vanzeir scoorde in de promotiefinale in en tegen KV Mechelen vanop de stip de gelijkmaker voor de bezoekers. Waarop hij een t-shirt met “All 4 Dries” toonde. Tot woede van de KV Mechelen-fans achter dat doel, die dachten dat ze geprovoceerd werden.

“Wil even via deze weg vertellen dat tijdens mijn viering al mijn gedachten waren bij Dries en zijn familie”, verklaart Vanzeir op Twitter. “De dichtstbijzijnde fotograaf stond achter het doel, er was dus geen intensie om het publiek van Mechelen te provoceren. Hopelijk wordt hierbij de hele discussie gesloten. Deze situatie laat zien dat het leven meer is dan voetbal en wou via deze manier iedereen er even bij laten stilstaan. Alvast bedankt voor alle begrip! #KVMBEE #AllForDries #respect.”

Dries, dat is de 17-jarige Beerschot-fan Dries Meirsma. De jongen uit Niel heeft een niet te genezen hersentumor. En dat is de fans en spelers van Beerschot Wilrijk niet ontgaan (lees meer).

Foto: Isosport

Foto: Isosport

Foto: Isosport