Moeder van drie sterft nadat ze uit raam springt om aan dodelijke brand te ontsnappen

Bij een woningbrand in Quaregnon in Henegouwen zijn zaterdagochtend twee mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn een man van rond de vijftig en een vrouwelijke dertiger. De vrouw, een moeder van drie kinderen, vond de dood door uit het raam te springen om aan de vlammen te ontkomen.

De brand in de woning in de rue César De Paepe in Quaregnon ontstond omstreeks 6.30 uur. De kinderen van 3, 4 en 12 jaar en hun vader wisten zich in veiligheid te brengen. De kinderen hadden hun vader gewaarschuwd dat er een verdachte geur in de woning hing. Het andere dodelijke slachtoffer is een oom van het gezin.

Volgens het parket van Bergen is de brand veroorzaakt door een kortsluiting ter hoogte van het verwarmingssysteem in de veranda van de woning.