Indiase zakenman schenkt zeven (!) miljard aan goede doelen

De steenrijke Indiase Azim Premji heeft 530 miljard Indiase roepies aan goede doelen geschonken. Dat meldt CNN. Dat is ongeveer 7 miljard euro. Nog nooit gaf in India één persoon in een keer zoveel geld weg. Het vermogen van Premji wordt geschat op ruim vijftien miljard euro. Hij is de op één na rijkste man van India.