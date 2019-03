Wat moet ik doen als mijn kind naar de video van Christchurch zit te kijken?

De moordpartij van Brenton Tarrant was niet alleen live te volgen op Facebook, de video is ook daarna druk gedeeld onder jongeren. Kinderpsychologen raden aan om zeker jonge kinderen indien mogelijk af te schermen van de beelden, omdat ze felle angsten kunnen veroorzaken. Krijgen ze het toch te zien? “Maak dan meteen duidelijk hoe slecht de dader is en hoe uitzonderlijk de feiten zijn.”