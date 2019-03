Net nu: Vlaams Belang nodigt extreemrechtse moslimhater uit in Antwerpen

Een evenement over vrijheid van meningsuiting, dat moest het worden. De aanslagen in Christchurch gaven het plots een heel ander cachet, maar van schrappen wilde Vlaams Belang niet weten. Met Dries Van Langenhove en de Britse activist Tommy Robinson op kop maakte de partij nog eens duidelijk dat het ‘verbod’ op islamkritiek volgens hen aan de basis ligt van de schietpartij. “Het is jammer dat die doorgedraaide zot zich op delen van onze ideologie baseerde.”