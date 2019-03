Ook grote merken storten zich op veganisme

Vroeger moesten veganisten al tevreden zijn met een blaadje sla en vreemd ruikende, zelfgemaakte zeep. En of ze trouwens écht geen blokje kaas wilden? Maar die tijden zijn voorbij: ook de grote bedrijven hebben die markt ontdekt. Garnier lanceert deze maand een volledig gamma veganistische verzorgingsproducten, in navolging van onder meer Hema. “Jongeren zijn meer en meer bezig met hun gezondheid en het milieu. Iedere donderdag als ze op straat komen, krijgt die beweging weer een boost.”

De rijkste mannen ter wereld, Amazontopman Jeff Bezos en Microsoftoprichter Bill Gates, investeerden onlangs nog in een bedrijf gespecialiseerd in veganistisch eten. En ook in ons land schieten de initiatieven uit de grond. In Diepenbeek is er een veganistische frituur, in Brugge een veganistische B&B en binnenkort is er een vegan beurs in Leopoldsburg. In Vlaanderen is 1 procent veganist, 3 procent vegetariër en 8 procent flexitariër (enkele dagen per week vegetariër), blijkt uit een onderzoek uit 2018 van EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief).

“Dat lijkt misschien weinig, maar de groei is enorm” zegt Jorg Snoeck van Retail Detail. “Jongeren zijn meer en meer bezig met hun gezondheid en het milieu. Ze staan meer stil bij de keuzes die ze maken. Iedere donderdag als ze op straat komen, krijgt die beweging weer een boost.”

Een veganistische shampoo van Lush: 90 procent van hun ‘shampoo bars’ is veganistisch. Foto: lush

Ook de beautymerken hebben dat in de gaten. Producent van verzorgingsproducten Garnier lanceert deze maand een bio gamma dat volledig veganistisch is. Hema en Lush deden dat ook al. “Vroeger waren de veganistische initiatieven beperkt. Je kon enkel bij kleine bedrijfjes terecht, nu springen ook de grote merken op de kar”, zegt Nena Baeyens van EVA. En dat kan ook niet anders volgens Snoeck. “Als ze dat niet doen, vliegen ze eruit. Ze moeten de vraag volgen.”

Vegan ijs

Dat zien we ook in de supermarkt. Wie er de reclameblaadjes bijneemt, kan niet meer om de woorden plantaardig en vegan heen. “Meer en meer klanten zijn ernaar op zoek, en we zien nu ook dat bekende merken zulke producten lanceren. Een bewijs dat dit een groeiende markt is”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. Daar hebben ze op dit moment 200 specifieke vegan producten en zijn ze van plan het gamma nog verder uit te breiden.

Ook bij Colruyt zien ze die trend en werken ze aan een uitbreiding van het bestaande aanbod. Zij introduceren eind deze maand twee veganistische kazen, een vegan ijsje van Magnum en een veganistische bolognaisesaus in hun gamma.

Producenten durven bovendien vaker de term ‘vegan’ op de verpakking te printen. “Vroeger was het zoeken tussen de ingrediënten om te weten of er dierlijke producten inzaten”, aldus Nena Baeyens van EVA.

Flexanist

Maar hoe is het veganisme in zo’n stroomversnelling terechtgekomen? “Vorig jaar waren er de filmpjes over de wanpraktijken in slachthuizen en dit jaar is er de klimaatbeweging. Die geven het veganisme wel een extra boost en dat merken we”, klinkt het bij EVA.

Het gaat dan vooral over jongeren die voor een ander dieet kiezen. Bij hen roept de term vaak minder negatieve gevoelens op. “Oudere generaties vinden het meestal nog te extreem en hebben het gevoel dat ze een te grote afstand moeten nemen van hun gewoontes.”

Bij EVA merken ze ook een stijging van ‘flexanisten’. “Zij hebben dierlijke producten niet helemáál uit hun dieet geschrapt, maar proberen het enkele dagen per week. Dat is voor veel mensen een goede opstap naar een volledig veganistisch dieet.”

LEES OOK. 50 standjes op eerste veganbeurs van Limburg