Zelfs de Parijzenaars staan perplex bij zoveel geweld

Om negen uur ’s morgens zat de sfeer er nog in. Enkele honderden gele hesjes namen de Champs-Élysées in, de populaire winkelboulevard in het hart van Parijs. “Wees verontwaardigd”, stond er op een spandoek, “onze ‘liberté, égalité en fraternité’ zijn in gevaar”.

Die verontwaardiging zou er komen, maar om de verkeerde reden. Anderhalf uur na de start van de manifestatie moest de politie al de eerste traangasgranaten afvuren, nog een halfuur later schoot het waterkanon in actie. Om tien voor twaalf verstuurde minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner een tweet met een foto van betogers die in het zwart waren gekleed en onherkenbaar waren door hun helmen, hoodies en mondmaskers: “Geen twijfel mogelijk. Ze roepen op tot geweld en doen mee om chaos te zaaien in Parijs. Professioneel uitgeruste en gemaskerde vandalen hebben de betoging geïnfiltreerd. Mijn advies aan de politie: beantwoord deze onaanvaardbare aanvallen met de grootste vastberadenheid”.

De tweet van de minister van Binnenlandse Zaken. Op dat moment moest het ergste nog komen. RR

Na de middag ging het van kwaad naar erger. Bij de politie liepen tientallen telefoontjes binnen van bijna hysterische winkeliers die vertelden dat hun zaak op de Champs-Élysées werd geplunderd. Ook het iconische restaurant Le Fouquet’s, de plek waar Nicolas Sarkozy in 2007 zijn verkiezingsoverwinning vierde, moest eraan geloven. Het terras werd vernield, de ramen gingen aan diggelen, er werd brand gesticht. “Niemand raakte gewond, dat is het belangrijkste”, getuigde iemand van het restaurant via een Facebook Live.

Rond één uur werd gemeld dat 1.500 van de 8.000 manifestanten “casseurs” zouden zijn, vandalen van het zogenaamde ‘Black Block’. Op de Champs-Élysées werden kiosken en motoren in brand gestoken, de souvenirwinkel van Disney werd geplunderd. Bij een brand in een bank moest de brandweer een vrouw en haar baby van de tweede verdieping plukken. Elf mensen raakten lichtgewond, onder wie twee politiemensen. ’s Avonds noteerde de politie van Parijs 230 arrestaties, waarvan 64 aanhoudingen.

De relschoppers hebben ook brand gesticht in een gebouw aan de boulevard Roosevelt nabij de Champs-Elysées, waar een bank is gevestigd. Daar zijn zaterdag minstens elf mensen gewond geraakt. AFP

Iets over zeven kwam de melding dat de Franse president Emmanuel Macron vervroegd zou terugkeren van zijn skivakantie. Er was al kritiek op zijn afwezigheid tijdens de achttiende actiedag van de gele hesjes, al had de entourage van de president gezegd dat die er even uit wou om zijn echtgenote te zien en dat Macron “het recht heeft om 24 uur te pauzeren”.

Opmerkelijk is dat die gele hesjes zaterdag geprobeerd hebben Macron in zijn vakantieoord op te zoeken. Zaterdagochtend werden er manifestanten gesignaleerd in Tarbes, een stad in de Pyreneeën die op een uurtje rijden ligt van La Mognie, het skistation op de flanken van de Tourmalet waar de Franse president zich bevond.

Ook ’s avonds bleef het onrustig in Parijs. Minister van Binnenlandse Zaken Castaner kwam de ordediensten een hart onder de riem steken met een bezoek aan de Arc de Triomphe. In heel Frankrijk zouden 15.000 mensen actie hebben gevoerd, waarvan 10.000 in Parijs.