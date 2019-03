Crombez: “SP.A niet in een regering zonder 1,6 miljard euro voor Welzijn”

SP.A-voorzitter John Crombez maakt er een breekpunt van. Om SP.A tot een Vlaamse regeringsdeelname te verleiden moet er 1,6 miljard euro naar Welzijn gaan, zegt hij in Het Belang van Limburg.

John Crombez. BELGA

Dat geld moet dienen om de lange wachtlijsten in de sector weg te werken. Over de financiering van dat plan maakt hij zich geen zorgen. Dat heeft zijn partij al helemaal nagerekend in hun Toekomstbegroting. “Niemand heeft gezegd dat die niet klopt. Het Planbureau rekent de voorstellen van alle partijen nu door.”

Dan moet SP.A wel eerst een behoorlijk resultaat neerzetten op 26 mei. Evident is dat niet: volgens de laatste peilingen staat de partij op een absolute bodemkoers met 9,2 procent. Daar wil Crombez zich niet op vastpinnen. “We gaan meer halen dan de peilingen en de kranten zeggen. Dat merken we ook in reacties op straat.” (agy)