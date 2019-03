Dag en nacht de trein of bus op

24 uur op 24 moet je met het openbaar vervoer tussen de grote steden van ons land kunnen reizen. Voor scholieren en studenten wordt het openbaar vervoer gratis. Of dat was toch de oorspronkelijke aanzet die Open VLD voor één van haar tien voorstellen gaf. Dat laatste woordje “gratis” haalde de definitieve tekst uiteindelijk niet. Ideologisch te beladen.

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten noemt alle voorstellen haalbaar en betaalbaar. BELGA

Voorzitster Gwendolyn Rutten had de maatregel nog verdedigd. “Ik snap de allergie voor het woordje gratis, iemand betaalt de factuur. Maar het zou een mooi signaal zijn om dit door de gemeenschap te laten betalen. Veel steden en gemeenten betalen het abonnement bovendien nu al terug.” Maar uiteindelijk werd de tekst toch aangepast.

Bedrijfswagens in het vizier

Over de andere voorstellen was minder discussie in Genk op het thematische congres over klimaat en energie. De kernuitstap blijft behouden, er wordt maximaal ingezet op windmolens op de Noordzee en investeringen in zonne-energie. De BTW op sloop en opbouw moet van 21 naar 6 procent. En er komt een CO 2 -vignet voor staal, aluminium en beton dat in een vervuilende buitenlandse fabriek wordt gefabriceerd. “Per ton Belgisch staal wordt 30 procent minder uitgestoten dan in een niet-Europese fabriek”, zegt Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz.

En ja, ook de bedrijfswagens komen in het vizier. Alle fiscale voordelen voor vervuilende wagens gaan tegen 2028 uitdoven, enkel elektrische voertuigen genieten nog belastingvoordeel. Het idee dat Groen lanceerde om het hele systeem te schrappen en te herverdelen onder alle werknemers, vinden de liberalen meer dan een paar bruggen te ver. “Dat zou een inbraak op het loon van mensen zijn en velen van hen zullen zich dan alsnog een wagen aanschaffen die hoogstwaarschijnlijk uitstoot.”

Klimaatbegroting

Om te voorkomen dat al die omwentelingen een diepe put slaan of een slag in het water blijken, komt alles in een “klimaatbegroting”. “Op die manier maken we een einde aan verdoken belastingen en geven we duidelijkheid of en hoe elke klimaatinspanning zichzelf terugverdient”, zegt Schiltz. “Op die manier objectiveren we het beleid. En kunnen we bijsturen als het nodig is.”