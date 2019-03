Een minuut stilte voor slachtoffers, dan met benen vooruit op islam

Eerst was er een minuut stilte. “We staan achter élk slachtoffer van totalitair geweld”, zei Antwerps Vlaams Belang-boegbeeld Sam van Rooy. De toon was gezet voor de samenkomst over vrijheid van meningsuiting. Die ging door amper een dag na het bloedbad in Nieuw-Zeeland. Dat de schutter zich baseerde op een extreemrechts gedachtegoed kon Vlaams Belang niet negeren, maar naar eigen zeggen hebben ze geen minuut getwijfeld of hun evenement kon doorgaan. “Dit bewijst nog maar eens dat de vrijheid van meningsuiting belangrijk is”, aldus Kamerlid Filip Dewinter.

De redenering gaat zo: door de verstikkende politieke correctheid weten sommige mensen niet meer wat gedaan. Ze zien overal moslims, maar als ze daar iets over zeggen, krijgen ze de stempel van “racist” of “fascist”. “Dan moet je niet verbaasd zijn dat sommige mensen naar de wapens willen grijpen. Wij zijn de enige mensen die nog met hen praten, de best denkbare sociaal werkers op dat vlak.”

Hooliganisme en fraude

De oplossing is dan ook een nagenoeg absolute freedom of speech – die staat nu stevig onder druk , vinden ze bij Vlaams Belang. Ze hebben zelfs een paar “helden” mee die onheus bejegend werden omdat ze kritiek hebben op de islam. Hun partij-onafhankelijke lijsttrekker Dries Van Langenhove en de Britse activist Tommy Robinson, de nom de guerre van Stephen Yaxley-Lennon, oogstten dan ook veruit het meeste applaus. Die laatste vindt dat hij door de Britse autoriteiten onterecht wordt vervolgd en geïntimideerd omwille van zijn activisme. Dat hij ook een waslijst aan veroordelingen voor hooliganisme en fraude heeft, kwam niet ter sprake.

De bekende Britse anti-islamactivist Tommy Robinson kwam spreken.

Al stelt politicoloog Dave Sinardet (VUB) zich toch ook wel een paar vragen bij de redenering van de Belangers. “Islamkritiek op zich is geen probleem, maar het gaat erom hoe je die problemen benoemt. Zeker Filip Dewinter durft over de schreef te gaan. Waar is de poen van je pensioen? In de pocket van Mohammed, bijvoorbeeld.”

Partijvoorzitter kwam niet

Dat partijvoorzitter Tom Van Grieken dan liever niet zijn opwachting maakt, is ook een teken aan de wand dat niet alle neuzen in de partij in dezelfde richting staan. “Al verzaakt Van Grieken ook om echt duidelijkheid te scheppen”, zegt Sinardet. “Hij wil de partij uit het extreemrechtse vaarwater krijgen, maar haalt dan wel Van Langenhove binnen als lijsttrekker. Die heeft met Schild en Vrienden wel degelijk banden met die internationale extreemrechtse bewegingen.”

Denk maar aan de foto van Van Langenhove met een automatisch machinegeweer en een trip naar Hongarije om Viktor Orban te ontmoeten. “Ach, er zijn er zo veel die al eens op een schietstand in het buitenland geposeerd hebben”, vergoelijkt Dewinter. “Al schrik ik soms wel van de onbesuisdheid van de dingen die ik lees op de sociale media. Het zal mijn leeftijd zijn.”

De beruchte foto van Dries Van Langenhove met machinegeweer: “Eénmalig op reis gaan schieten in een toeristenpark voor vrijgezellenfeestjes”, verklaarde Van Langenhove. rr