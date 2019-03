Premier Jacinda Ardern: empathisch én van staal

Het was een opvallend zicht gisteren: de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern die – getooid in een hoofddoek – haar steun kwam betuigen aan de moslimgemeenschap in een centrum voor vluchtelingen in Christchurch. Een premier die benadrukte dat heel Nieuw-Zeeland dezelfde liefde voor hen voelt en hetzelfde verdriet deelt. Want, zo maakte ze eerder al duidelijk: Nieuw-Zeeland is één, in al zijn diversiteit. In haar toespraak vlak na de aanslag maakte ze het onderscheid zelfs niet tussen ‘de moslims’ en de rest. “Zij zijn ons”, zei ze.

Jacina Ardern trok een hoofddoek aan om haar steun aan de moslimgemeenschap te betuigen. AP

Het optreden typeert Ardern. In eerdere interviews zei ze vooral herinnerd te willen worden als iemand die het goed voorheeft met de mensen. En tegelijkertijd iemand die geen uitdaging uit de weg gaat. “Waar ik echt een punt van maak: je kan empathisch zijn met een stalen fundament.” Ook nu maakt ze dat stalen kantje waar door meteen een aanpassing van de wapenwet aan te kondigen.

Mormoonse achtergrond

Eigenlijk lijkt ze zo op haar vader: een religieuze man én politieagent. Ardern groeide op in een mormoons gezin, maar verwierp haar geloof op haar twintigste omdat ze zich niet kon vinden in de rabiate antihomostandpunten. Al op haar 17de versterkte ze de rangen van de centrumlinkse Labourpartij in Nieuw-Zeeland om gestaag de politieke ladder te beklimmen. Tussendoor werkte ze op het kabinet van Tony Blair in Groot-Brittannië.

Haar combinatie van mededogen en daadkracht legt haar geen windeieren, want Ardern is nu de jongste vrouwelijke premier die Nieuw-Zeeland ooit heeft gekend.