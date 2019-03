Strengere wapenwet op komst

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kondigde zaterdag aan de wapenwet in haar land te willen verstrengen. Ze onthulde dat schutter Brenton Tarrant in 2017 een vergunning bemachtigde om legaal wapens te kopen. Tarrant gebruikte vijf wapens tijdens de aanslag, waaronder twee semiautomatische geweren en twee shotguns, die hij daarna wel modificeerde.

Tarrant had vijf wapens bij voor de aanslag. De AP

De wapenwetgeving in Nieuw-Zeeland is nu bijzonder laks. De krant NZ Herald beschrijft hoe iedereen die van een vliegtuig stapt in het land, gewoon in de luchthaven een vergunning kan kopen voor 15 euro. Het enige wat je nodig hebt, zijn identiteitspapieren. Met de vergunning kan je een jachtwinkel binnenstappen en een semiautomatisch geweer kopen.

Hoe ver Ardern precies wil gaan om wapens aan banden te leggen, moet nog blijken. Ze viseert nu vooral de semiautomatische geweren. (jvde)