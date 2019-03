Martinez zal het graag zien: jonge Rode Duivels tonen zich op Europese velden

De Rode Duivels spelen komende donderdag hun eerste EK-kwalificatiematch thuis tegen Rusland. Door de afwezigheid van enkele basispionnen, krijgen allicht enkele nieuwe jongens hun kans in de basis. Een aantal jongeren gaven zaterdag alvast hun visitekaartje af.

Zowat in elke linie zijn er afwezigen bij de Rode Duivels komende donderdag. Vincent Kompany ontbreekt achterin, zijn eerste vervanger Thomas Vermaelen is onzeker. Op het middenveld zijn Axel Witsel en Kevin De Bruyne geblesseerd en ging Marouane Fellaini met pensioen. Voorin staan er vraagtekens achter de naam van Romelu Lukaku.

Dendoncker stunt tegen Manchester United

Een geblesseerde Lukaku werd zaterdagavond danig gemist bij Manchester United. De Red Devils werden verrassend genoeg door Wolverhampton uit de halve finales van de FA Cup gehouden. Wolverhampton won de kwartfinale met 2-1, na goals van Jimenez en Jota in de tweede helft. De aansluitingstreffer van Rashford in de 95e minuut kwam veel te laat voor United. Bij de thuisploeg speelde Leander Dendoncker 90 minuten een sterke partij op het middenveld.

Foto: AP

Batshuayi scoort, Benteke valt in

Als Lukaku donderdag niet fit zou geraken, is Michy Batshuayi allicht de eerste keuze van bondscoach Martinez om diep in de spits te spelen. Batshuayi liet zaterdag alvast zien dat hij het scoren niet verleerd is. Hij maakte de 1-1-gelijkmaker van Crystal Palace op bezoek bij Watford. Crystal Palace verloor zijn kwartfinale wel 2-1. Bij de bezoekers viel Christian Benteke - voor het eerst sinds lang nog eens opgroepen - zes minuten voor tijd in, maar zijn invalbeurt bracht geen zoden meer aan de dijk. Christian Kabasele bleef 90 minuten op de bank bij Watford en maakte dus geen goede beurt met het oog op de interlands tegen Rusland en Cyprus.

Foto: REUTERS

Assistgever Tielemans en Leicester winnen in extremis bij Burnley

Youri Tielemans maakt een goede kans op een basisplaats bij de Rode Duivels. Tielemans werkte de hele wedstrijd af voor Leicester, dat met 1-2 won bij Burnley. De eerste twee doelpunten vielen binnen een periode van vijf minuten in de eerste helft. James Maddison (33.) bracht de bezoekers op voorsprong, Dwight McNeil (38.) maakte al snel weer gelijk. Met een goeie voorzet vanop rechts bediende Tielemans helemaal in het slot Wes Morgan (90.) voor de winnende 1-2. leicester blijft dankzij de overwinning tiende in de Premier League, Burnley is zeventiende.

Dennis Praet helpt Sampdoria met doelpunt aan zege

Dennis Praet, die de hele wedstrijd rechts op het middenveld afwerkte bij Sampdoria tegen Sassuolo, maakte in de 46e minuut de 1-4 tijdens een doelpuntrijke namiddag. Sampdoria won uiteindelijk met 3-5. Voor Praet was het nog maar zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen.

Foto: EPA-EFE

Balen voor Courtois

Thibaut Courtois zal blij zijn dat hij bij de Rode Duivels de onbetwiste nummer één is. De doelman vloog zaterdag bij de terugkeer van coach Zinedine Zidane bij Real Madrid meteen naar de bank ten nadele van Keylor Navas. De Costa-Ricaanse doelman waarmee Zidane drie keer de Champions League won. Navas hield de nul, vervelend voor Courtois die dat de voorbije vijf matchen niet kon.

Foto: AFP

Vrijdag al: Goal Januaj, assist Thorgan Hazard, Chadli heeft het moeilijk

Borussia Mönchengladbach speelde vrijdag al 1-1 gelijk tegen Freiburg op de 26e speeldag van de Duitse Bundesliga. Thorgan Hazard leverde de assist af voor de 1-1.

Monaco won vrijdagavond dan weer knap met 0-1 op bezoek bij Lille, de nummer twee in de Ligue 1. Nacer Chadli mocht echter pas in de 92e minuut invallen. Na een spierblessure die hem in het begin van het jaar aan de kant hield, speelde Chadli nog geen 20 competitieminuten voor Monaco.

In Spanje speelde Real Sociedad 1-1 vrijdag gelijk tegen Levante op de 28e speeldag in de Spaanse Primera Division. Adnan Januzaj wist zich na 26 minuten vrij te lopen in het centrum en kon op aangeven van Theo Hernandez de 1-0 relatief makkelijk tegen de netten schuiven. Borja Mayoral (79.) maakte in het slot nog gelijk voor Levante.