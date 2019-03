Politie pakt verdachte op van moord op leider van New Yorkse maffiafamilie

In het Amerikaanse New Jersey is zaterdag plaatselijke tijd een verdachte opgepakt en in beschuldiging gesteld van de moord op de leider van een New Yorkse criminele familie. Het gaat om de 24-jarige Anthony Comello. Frank Cali, de leider van de befaamde New Yorkse maffiafamilie Gambino, werd enkele dagen geleden neergeschoten voor zijn eigen huis in Staten Island.

Cali, bijgenaamd Franky Boy, werd tien keer geraakt en vervolgens voor dood achtergelaten. De dader vluchtte vervolgens weg in een truck in de richting van New Jersey, waar zijn familie een huis heeft.

Als motief voor de moord houdt de politie onder andere rekening met de mogelijkheid dat het ging om een dispuut, dat niet gelinkt is aan eventuele maffieuze activiteiten.

Frank Cali was volgens Amerikaanse media al jaren actief binnen de Gambinofamilie. Hij werd leider van de maffiafamilie in 2015, toen hij de 68-jarige Domenico Cefalu verving. Zijn vrouw is de nicht van “capo” John Gambino. Zijn broer Joseph en schoonbroer Peter Inzerillo staan bekend als gereputeerde “Gambinosoldaten”. De Gambinofamilie zou één van de vijf historische Italiaans-Amerikaanse maffiafamilies in New York zijn.