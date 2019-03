Maggie De Block is vete met Theo Francken beu: “Hij is de straatvechter, niet ik”

Maggie De Block, minister bevoegd voor Volksgezondheid en Migratie in de federale regering, is in een interview met De Zondag niet mals voor haar voorganger Theo Francken (N-VA). Ze noemt hem een straatvechter. “Hij is diegene die robbertjes uitvecht, niet ik”, zegt De Block. Ook voor zijn beleid toen hij nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, haalt ze door de mangel.

Open VLD lijkt de wind in de zeilen te hebben met heel wat witte konijnen op de lijsten, waarvan Goedele Liekens de meest recent aangekondigde is. Maggie De Block toont zich in het interview fier over de “gezonde mix” tussen vrouwen en mannen in haar partij, maar wordt boos wanneer het gesprek verschuift richting haar voorganger op asiel en migratie, Theo Francken (N-VA).

Foto: Photo News

“Ik vecht geen robbertjes uit”, antwoordt ze op de vraag of ze nog tijd heeft voor haar beleid nu ze dagelijks een robbertje uitvecht met hem. “Waar haalt u dat? Hij doet dat. Hij is de straatvechter. Dat zegt hij zelf ook. Ik ben dat niet. Ik heb ook geen tijd om voortdurend te tweeten, want ik moet werken.”

Door de voordeur

De Block zegt dat Francken aan framing en fake news doet door te beweren dat zij de deuren wagenwijd openzet voor vreemdelingen. “Komaan… Zowel mijn voorganger als ik gaan niet verhinderen dat er vluchtelingen zijn. Natuurlijk is het zo dat we écht impact hebben op de instroom. Maar dat neemt niet weg dat een sterke figuur op dit departement noodzakelijk is. Veel van mijn voorgangers hebben er hun tanden op stukgebeten.”

“Mijn deur staat open voor wie kwetsbaar is en gaat dicht voor wie geen recht heeft op asiel”, zegt De Block nog. “Dat is duidelijk. En ik voer mijn beleid door de voordeur, niet door de achterdeur. Dat is het verschil met Francken. Hij toetert dat niemand binnenkomt, maar laat wel de achterdeur open.”

Humanitaire visa

Ook in de heisa rond humanitaire visa is Francken volgens De Block in fout. “Hij heeft voor de uitreiking ervan gewerkt met politiek getinte tussenpersonen. Ik vind dat op zijn minst heel bizar. We wisten dat er onder zijn beleid een enorme stijging was van het aantal visa, maar hij was niet transparant over zijn aanpak.”

De minister geeft aan dat de hetze met Francken diep zit. “Dit zegt veel over wie hij is. Ik heb mij de voorbije jaren altijd onthouden van commentaar op zijn beleid. Zo hoort dat. Hij was amper een uur vertrokken of hij duwde mij al in de hoek van open grenzen. Hij moest hier niet vertrekken, hé. Hij is zelf gaan lopen.”