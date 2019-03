Moeder en zus van schutter Nieuw-Zeeland duiken onder uit schaamte, oma reageert geschokt: “Zo’n goede jongen”

Geboeid en in een witte gevangenisplunje werd extreemrechtse schutter Brenton Tarrant (28) zaterdag binnengeleid in de rechtbank. Praten deed hij niet, maar zoals hij al aankondigde in zijn manifest toont hij ook geen spijt. De rechter kreeg van hem een brede grijns te zien en een poging tot extremistische gebaren. Zijn moeder en zus moeten ondertussen onderduiken na zijn gruweldaden. Uit schaamte. Zijn grootmoeder zegt dat ze hem niet herkent. “Hij was altijd zo vriendelijk en beleefd.”

Nog geen 24 uur na zijn bloedbad in hartje Christchurch, Nieuw-Zeeland, is de Australische schutter Brenton Tarrant (28) zaterdagmorgen al een eerste keer voor de rechtbank verschenen. Onder zware bewaking werd hij binnengeleid in een witte gevangenisplunje en op blote voeten. Tarrant wordt uiteraard “moord” ten laste gelegd. Tijdens zijn dodelijke raid op twee moskeeën schoot hij vrijdag 50 moslims dood. Nog zeker dertig anderen raakten gewond.

De haat tegenover de extreemrechtse schutter is groot in Nieuw-Zeeland en Australië. Het heeft er ook voor gezorgd dat de naaste familie van Tarrant is moeten onderduiken. Al heeft dat ook met schaamte te maken. Joyce Tarrant (94), de bejaarde grootmoeder van Tarrant, reageerde vol ongeloof op de moordpartij van haar kleinzoon. “Hij is altijd een goede jongen geweest. Altijd vriendelijk en beleefd.”

Moeder ondergedoken

Brenton Tarrant omschrijft zichzelf in zijn manifest als een doodgewone kerel. Opgegroeid in een modaal arbeidersgezin. Weinig zin om te studeren, dat wel. Maar iemand die met zijn eigen verdiende geld lange reizen heeft gemaakt door Europa, waar hij naar eigen zeggen zijn inspiratie haalde voor de aanslagen omdat hij in landen als Frankrijk té veel “indringers” (moslims, nvdr.) tegenkwam.

Hij werkte lange tijd als personal trainer in zijn thuisstad Granton, net als zijn vader. Maar die overleed enkele jaren geleden aan kanker. Zijn moeder Sharon leeft wel nog. Zij was les aan het geven toen haar zoon aan zijn moordende tocht begon. Ze vernam pas wat er gebeurd was nadat enkele journalisten belden naar de school waar zij werkt. Toen ze daadwerkelijk zijn gezicht in de televisiejournaals zag, nam ze contact op met de politie. Intussen is ze met haar dochter naar een geheim adres vertrokken. “Dit nieuws komt als een schok”, zegt grootmoeder Joyce. “We proberen de situatie zo goed mogelijk te verwerken. Nooit heeft hij tekenen van extremisme vertoond.”