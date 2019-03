Ophef over foto van VTM-journalist Patrick Van Gompel met Islamcriticus en Dries Van Langenhove

VTM-journalist Patrick Van Gompel krijgt kritiek op de foto met Islamcriticus Tommy Robinson en Dries Van Langenhove die hij postte op Facebook. “Geef die mannen geen podium”, schrijven de criticasters, maar Van Gompel vindt er niets verkeerds mee. “Dus ik mag alleen naast mensen gaan staan van wie de mening mij bevalt?”

De Britse Islamcriticus en activist Tommy Robinson, echte naam Stephen Yaxley-Lennon, was zaterdag samen met onder meer Dries Van Langenhove te gast op een samenkomst over vrijheid van meningsuiting.

Daar waren heel wat journalisten aanwezig, waaronder Patrick Van Gompel van VTM Nieuws. Hij liet een foto nemen van zichzelf met Robinson en Van Langenhove en postte die op Facebook, maar al meer dan vijftig mensen uitten sindsdien hun onbegrip.

Onder meer CD&V-politicus Youssef Kobo zegt niet te begrijpen waarom de foto gemaakt en vooral gedeeld werd. “Een dag na een van de gruwelijkste racistische aanslagen op moslims op de foto gaan met twee notoire islamofoben die er hun beroep van hebben gemaakt om haat te zaaien tegen moslims laat weinig tot de verbeelding over. Een serieuze kick to the gut voor zij die nog rouwen om het bloedbad in Christchurch. Letterlijk twee kerels die al talloze keren - in verhulde en minder verhulde termen - hebben opgeroepen tot een gewapende strijd tegen moslims. Het is het equivalent van op de dag na de aanslagen van 22 maart of de Bataclan op de foto te gaan met Fouad Belkacem en Anjem Choudary”, aldus Kobo.

Ook filmmaker Adil El Arbi reageert, met een veelzeggende “classy...”. Ook collega-journalisten Bo Van Spilbeeck en Tom Van de Weghe laten een veelzeggende “??????” en “Euh...” als reacties noteren.

Andere Facebook-gebruikers steunen Van Gompel wel. “Niets ongepast aan, Patrick weet heus wel wat hij zegt en doet”, klinkt het bijvoorbeeld. De journalist zelf vraagt zich bij een van de reacties of het dan verboden is om op de foto te gaan met “iemand wiens mening mij niet bevalt”.