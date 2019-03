Moslimzusjes twee dagen na aanslag in Nieuw-Zeeland belaagd door blanke man: “Ga terug naar je f**king land”

Het was veilig om weer naar buiten te gaan, hadden Iqra (21) en haar zus hun familie verzekerd. De Nieuw-Zeelandse moslimmeisjes wilden twee dagen na de aanslag in twee moskeeën wat rondwandelen, maar werden aan een station in Auckland uitgescholden door een man omdat ze een hoofddoek droegen. “Ga terug naar je f**king land”, zei hij. “F**king lelijke moslims.”

Nieuw-Zeeland probeert de rug langzaam te rechten na de aanslag die het anders zo vredige land vrijdag in rouw dompelde. Een schutter met extreemrechtse ideeën viel twee moskeeën binnen met een vuurwapen, schoot in het rond om zoveel mogelijk “indringers” - zo noemt Brenton Tarrant moslims - te doden en doodde zo 50 mensen.

De schrik zit er sindsdien goed in bij de moslimgemeenschap in het land. Dat is ook het geval bij de familie van Iqra, vertelt het 21-jarige meisje in The New Zealand Herald. Toch slaagde ze erin om hen ervan te overtuigen dat het veilig was voor zichzelf en haar zusje Asma om het huis te verlaten en naar buiten te gaan met hun hoofddoeken aan.

Uitgescholden

Toen aan het Mt Albert-station een man - vermoedelijk dronken met een fles sterkedrank in de hand - op hen afstapte, bleek de vrees van hun familie niet ongegrond. “Waar kijk je naar”, zei hij terwijl hij steeds dichter kwam. “Ga terug naar je f**king land.” Nergens was security te bekennen. “En een meisje dat naast ons zat, begon te huilen toen ze het hoorde. Toen we dichter bij haar kwamen, begon hij weer te roepen.”

De man kwam even later nog een derde keer terug. “Ik ga jullie filmen, f**king lelijke moslims. Ga terug naar jullie land.”

Hoofddoek

Iqra stond te beven van de schrik, zegt ze zelf, en twijfelt nu of het nog slim is om haar hoofddoek te dragen in haar thuisland. “Ik weet wel dat het maar om één man gaat en dat de meeste mensen begrip hebben voor moslims”, zegt ze. “Maar het was enorm angstaanjagend. Ik wilde schreeuwen dat ik daar evengoed thuishoorde als hij, maar ik durfde niet.”

Het meisje diende een klacht in bij de politie tegen de man, die gekend is bij de ordediensten.