Baas en jeugdvriend van omgekomen oud-chiroleider: “Laurens stond voor iedereen klaar, en altijd met een lach”

Hechtel-Eksel -

Het nieuws van het dramatische ongeval vrijdagnacht op de Noord-Zuidverbinding (N74) is bij grondwerkenbedrijf Roebben in Tongeren ingeslagen als een bom. Laurens Stas, de 29-jarige passagier die zaterdagochtend overleed aan zijn verwondingen, was een heel graag geziene werknemer van het bedrijf.