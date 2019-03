Deze kantoren van BNP Paribas Fortis zullen de deuren moeten sluiten

Tegen eind 2021 verdwijnen bij BNP Paribas Fortis 2.800 jobs en zullen 267 van de 678 bankkantoren de deuren moeten sluiten. Dat maakte het bedrijf eerder al bekend, maar La libre kreeg nu ook een lijst te pakken met 50 van de kantoren die zullen verdwijnen.

Op de lijst die La Libre uit vakbondskringen ontving, staan al 50 kantoren die zullen verdwijnen. 24 daarvan bevinden zich in Vlaanderen, 12 in Brussel en 14 in Wallonië. De sluiting ervan zal plaatsvinden tussen 2019 en 2021, klinkt het. Het bedrijf zelf wilde er niet op reageren.

Dit zijn, provincie per provincie, de kantoren die de deuren zullen sluiten tegen 2021.

Vlaams-Brabant: Leuven (Sint-Jacobsplein), Linkebeek, Jezus-Eik, Machelen en Sint-Pieters-Leeuw.

West-Vlaanderen: Ingelmunster, Knokke-Zoute, Oostende (Kapellestraat), Brugge (Sint-Pieters), Lichtervelde en Vlamertinge.

Oost-Vlaanderen: Oudegem, Gent (Heuvelpoort) en Oostakker.

Antwerpen: Lier (Noord), Beerse, Borgerhout (Stenenbrug), Deurne (Saerensplein) en Wilrijk (Rucaplein).

Limburg: Overpelt, Zolder, Zepperen, Hoeselt en Peer.

Brussel: Euro, Leopoldswijk, Evere, Montgomery, Neder-Over-Heembeek, Brugmann, Calevoet, Anderlecht (Wayez), Avenue, Chapelle, Dieleghem en Sint-Gillis (Ma Campagne).

Namen: Auvelais en Jemeppe-sur-Sambre.

Henegouwen: Gilly, Marcinelle, Ransart, Colfontaine, Jemappes, Nimy en Ham-sur-Heure.

Luik: Welkenraedt, Bullingen, Jemeppe-sur-Meuse, Kelmis en Luik (Outremeuse).