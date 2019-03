In de Rusvenstraat in Balen-Wezel brak zaterdagochtend brand uit in de schouw en de zoldering van een woning. Door rookschade is het huis van beroepsbrandweerman Rudy Van Assche tijdelijk onbewoonbaar.

