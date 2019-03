Zijn broer probeerde schutter te overmeesteren, maar overleefde het niet: “Ik wou dat ik kon sterven zoals hij”

De broer van een man die in de Al-Noormoskee vergeefs probeerde om Brenton Tarrant te overmeesteren terwijl hij willekeurig mensen doodschoot, heeft bij BBC gereageerd op de heldhaftige daad van Naeem Rashid.

Op de beelden van de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland is te zien hoe een man in de Al-Noormoskee probeert om de schutter te overmeesteren. Hij loopt op hem af en probeert hem te tackelen, maar Brenton Tarrant schudt de man van zich af en schiet hem zonder verpinken dood.

Naeem Rashid (51) woonde al sinds 2010 in Nieuw-Zeeland met zijn zoon Talha. Hij wordt postuum geëerd als een held, want hij was er bijna in geslaagd om het bloedbad een halt toe te roepen. De broer van de Pakistaanse man heeft nu bij BBC gereageerd op het overlijden van zijn broer.

“Terroristen hebben geen religie”

“Hij was een enorm moedig persoon”, zegt Khursheed Alam. “Ik ben zo fier op hem en heb van een paar mensen die daar waren gehoord dat hij toch een paar levens gered heeft door te doen wat hij gedaan heeft. Ik wou dat ik kon sterven zoals hij. Maar zelfs al wordt mijn broer nu gezien als een held, voor ons blijft het een schok. We zijn trots, maar zijn hem wel kwijt. Het is alsof je een ledemaat verliest.”

Hij is boos, zegt Alam. “Want terroristen hebben geen religie. Gekke mensen zoals de dader moeten gestopt worden.”

Held

De terreurdaad van Tarrant kwam uiteindelijk tot een einde in een tweede moskee, in Linwood, waar iemand er wel in slaagde om hem zijn wapen af te nemen. Daarop sloeg hij op de vlucht.

