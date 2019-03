Daarom kijkt de VAR mee: Bundesliga-spits valt doelman aan met bal en moet gaan douchen

Borussia Dortmund, zonder de geblesseerde Axel Witsel, had zaterdag alle moeite van de wereld om Hertha Berlijn te verslaan. De Borussen kwamen 1-0 en 2-1 achter, maar wonnen uiteindelijk met 2-3 dankzij een doelpunt in de extra tijd van Marco Reus. Tot frustratie van Hertha-speler Vedad Ibiševic. Die gooide een bal richting het hoofd van BVB-doelman Roman Bürki omdat die teveel tijd zou rekken. Het leverde Ibisevic initieel geen kaart op, maar de VAR had de actie van de spits wel gezien. Ibisevic mocht meteen gaan douchen.

Bekijk hier de volledige samenvatting: